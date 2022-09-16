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1 час назад

Spiegel: глава МВД ФРГ призвала УЕФА исключить Белоруссию из международных чемпионатов

ТАССиещё 1

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, в чьем ведении также находятся вопросы спорта, обратилась к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с призывом отстранить Белоруссию от всех международных футбольных игр из-за тесных связей с Москвой. Об этом сообщило в пятницу издание Spiegel со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо министра.

УЕФА призвали исключить Белоруссию из международных чемпионатов
Фото: АБФФАБФФ

"Белоруссию, как основного сторонника российского руководства, следует исключить из всех международных футбольных матчей и турниров", - говорится в письме.

Министр также призвала отстранить всех российских и белорусских представителей от работы в "влиятельных органах международных спортивных объединений".

УЕФА 2 мая отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне 2022-2023 годов из-за ситуации на Украине.

Футбол,Нэнси Фезер,Александер Чеферин,УЕФА,
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