УЕФА призвали исключить Белоруссию из международных чемпионатов

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, в чьем ведении также находятся вопросы спорта, обратилась к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с призывом отстранить Белоруссию от всех международных футбольных игр из-за тесных связей с Москвой. Об этом сообщило в пятницу издание Spiegel со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо министра.