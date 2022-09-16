УЕФА призвали исключить Белоруссию из международных чемпионатов

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, в чьем ведении также находятся вопросы спорта, обратилась к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с призывом отстранить Белоруссию от всех международных футбольных игр из-за тесных связей с Москвой. Об этом сообщило в пятницу издание Spiegel со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо министра.
"Белоруссию, как основного сторонника российского руководства, следует исключить из всех международных футбольных матчей и турниров", - говорится в письме.
Министр также призвала отстранить всех российских и белорусских представителей от работы в "влиятельных органах международных спортивных объединений".
УЕФА 2 мая отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне 2022-2023 годов из-за ситуации на Украине.