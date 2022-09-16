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16 сентября

Черчесов: Кокорину нужно попасть в обстановку, где он снова почувствует вкус футбола

Rusfootballиещё 8

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал дебютный гол Александра Кокорина за "Арис". "Саше нужно попасть в обстановку, где он снова почувствует вкус футбола, голов. Рад, что забил. Это поможет ему раскрыться либо в кипрской команде, либо через нее перейти в более сильную лигу", - цитирует Черчесова "Чемпионат".

«Кокорин — мой игрок». Черчесов оценил гол российского форварда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, накануне, 15 сентября "Арис" проиграл "Кармиотиссе" в 4-м туре чемпионата Кипра (1:2). Единственный гол в составе "Ариса" забил Александр Кокорин, вышедший на поле во втором тайме. Этот гол стал дебютным для Кокорина в составе новой команды и первым с 2020 года вообще.

Кокорин арендован из "Фиорентины", за которую играл с января прошлого года, но ни разу не отличился результативным действием.

Футбол,Александр Кокорин,Станислав Черчесов,
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