«Кокорин — мой игрок». Черчесов оценил гол российского форварда

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал дебютный гол Александра Кокорина за "Арис". "Саше нужно попасть в обстановку, где он снова почувствует вкус футбола, голов. Рад, что забил. Это поможет ему раскрыться либо в кипрской команде, либо через нее перейти в более сильную лигу", - цитирует Черчесова "Чемпионат".

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Напомним, накануне, 15 сентября "Арис" проиграл "Кармиотиссе" в 4-м туре чемпионата Кипра (1:2). Единственный гол в составе "Ариса" забил Александр Кокорин, вышедший на поле во втором тайме. Этот гол стал дебютным для Кокорина в составе новой команды и первым с 2020 года вообще.