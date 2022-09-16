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42 минуты назад

В Лионеля Месси кинули бутылкой во время матча с «Маккаби»

Чемпионат.com

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси чуть не пострадал от рук болельщиков во время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Маккаби» Хайфа (3:1), который проходил в Израиле. 35-летний аргентинец исполнял угловой, когда с трибун в него прилетела бутылка. Однако она не нанесла тяжёлых увечий футболисту: Месси откинул её в сторону и исполнил удар.

В Месси кинули бутылкой во время матча
Фото: ReutersReuters

Напомним, во время игры с «Маккаби» на поле выбежал болельщик, который буквально набросился на Месси. Ему пришлось преодолеть стюарда, кинувшего в него обувь, чтобы добежать до своего кумира.

35-летний Месси в матче с «Маккаби» забил гол и отдал результативную передачу. Контракт Лионеля с французской командой истекает в конце нынешнего сезона, но стороны могут продлить его ещё на год.

Футбол,Лионель Месси,
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