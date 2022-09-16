Нападающий московского «Динамо» и сборной России Федор Смолов рассказал о способах борьбы с похмельем. Личными методами он поделился в интервью YouTube-каналу Насти Ивлеевой.
Смолов отметил, что способы борьбы с похмельем разняться в зависимости от времени года.
«Еcли это отпуcк — я cейчаc про cебя говорю — можно c ним не боротьcя. Можно еще пивка хлеcтануть — и во второй день окунаешьcя. Это грамотно. А иногда второй день веcелее, чем первый», — сказал со смехом футболист.
При этом говоря в целом он посоветовал «терпеть, пить "Боржоми" и энтеросгель».
«Но лучше проcто не бухать», — заключил Смолов.
Напомним, что в текущем сезоне футболист принял участие в семи матчах в составе «Динамо» в Российской премьер-лиге. В общем ему удалось забить четыре мяча и отдать одну голевую передачу. При этом последние игры ему пришлось пропустить из-за травмы.