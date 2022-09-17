"Реал" выступил с заявлением по поводу расистского скандала с Винисиусом

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте выступил с заявлением касательно расистских высказываний на испанском телевидении в адрес игрока команды Винисиуса. "Реал" отвергает все виды расистских и ксенофобских проявлений, такого поведения в футболе, спорте и жизни, как досадные и неудачные комментарии, сделанные в последние часы в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора.
"Реал" хочет выразить поддержку Винисиусу – игроку, который понимает футбол как отношение к жизни, основанное на радости, уважении и спортивном мастерстве", - сказано в заявлении. Также в клубе отметили, что юридический департамент должен принять меры в отношении всех, кто будет в подобном ключе высказываться об игроках команды.
Напомним, что президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире телеканала оскорбил бразильца на почве расизма, когда высказывался о том, как футболист "Реала" празднует голы танцами. В текущем сезоне "Реал" после 5 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая идущей второй "Барселону" на два очка. Винисиус в пяти матчах забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.