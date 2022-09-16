Кокорин обратился к русскоязычным болельщикам клуба "Ариса"

"Пожелания болельщикам? Спасибо большое за трансляцию. Многие сказали, что было просто найти игру. Раньше у многих не получалось. Нас много, кто смотрит. Если вы находитесь здесь — приходите на домашние игры. У нас новый крутой стадион. Всех ждем на наших матчах", - приводит слова Кокорина "Спорт-Экспресс".