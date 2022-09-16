Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Форвард "Ариса" Кокорин обратился к русскоязычным болельщикам клуба

Газета.Ru

Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин обратился к русскоязычным болельщикам кипрского клуба.

Кокорин обратился к русскоязычным болельщикам клуба "Ариса"
Фото: arisfc.comarisfc.com

Напомним, форвард отметился забитым мячом в матче четвертого тура чемпионата Кипра против "Кармиотиссы". Кокорин забил на 90+5-й минуте встречи, однако "Арис" уступил со счетом 1:2.

"Пожелания болельщикам? Спасибо большое за трансляцию. Многие сказали, что было просто найти игру. Раньше у многих не получалось. Нас много, кто смотрит. Если вы находитесь здесь — приходите на домашние игры. У нас новый крутой стадион. Всех ждем на наших матчах", - приводит слова Кокорина "Спорт-Экспресс".

Кокорин не забивал в официальных матчах с ноября 2020 года. Тогда 31-летний нападающий отличился за московский "Спартак", реализовав пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским "Ротором" (2:0). Таким образом, Кокорин забил первый мяч за 655 дней.

Футболист перешел в "Арис" из итальянской "Фиорентины" на правах аренды в летнее трансферное окно. В России кроме "Спартака" нападающий также выступал за петербургский "Зенит", "Сочи", столичное "Динамо" и махачкалинский "Анжи". Ранее Кокорин заявил, что посвящает все свои голы сыну.

Футбол,Александр Кокорин,Динамо,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители