Кокорин обратился к русскоязычным болельщикам клуба "Ариса"

Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин обратился к русскоязычным болельщикам кипрского клуба.
Напомним, форвард отметился забитым мячом в матче четвертого тура чемпионата Кипра против "Кармиотиссы". Кокорин забил на 90+5-й минуте встречи, однако "Арис" уступил со счетом 1:2.
"Пожелания болельщикам? Спасибо большое за трансляцию. Многие сказали, что было просто найти игру. Раньше у многих не получалось. Нас много, кто смотрит. Если вы находитесь здесь — приходите на домашние игры. У нас новый крутой стадион. Всех ждем на наших матчах", - приводит слова Кокорина "Спорт-Экспресс".
Кокорин не забивал в официальных матчах с ноября 2020 года. Тогда 31-летний нападающий отличился за московский "Спартак", реализовав пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским "Ротором" (2:0). Таким образом, Кокорин забил первый мяч за 655 дней.
Футболист перешел в "Арис" из итальянской "Фиорентины" на правах аренды в летнее трансферное окно. В России кроме "Спартака" нападающий также выступал за петербургский "Зенит", "Сочи", столичное "Динамо" и махачкалинский "Анжи". Ранее Кокорин заявил, что посвящает все свои голы сыну.