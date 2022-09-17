"Бавария" сенсанционно проиграла "Аугсбургу"

Мюнхенская «Бавария» проиграла на выезде «Аугсбургу» в матче седьмого тура чемпионата Германии.

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Встреча закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота мюнхенцев на 59-й минуте забил нападающий Мергим Бериша.

Это первое поражение подопечных Юлиана Нагельсманна в Бундеслиге в текущем сезоне. «Бавария» не может одержать победу в чемпионате уже на протяжении четырех туров.

После семи матчей «Аугсбург» набрал девять очков и занимает 11 место в турнирной таблице. «Бавария» с 12-ю баллами расположилась на четвертой строчке.

Ранее сообщалось, что «Бавария» уверенно обыграла «Барселону» (2:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

В первой половине игры команды не смогли открыть счет. На 50-й минуте защитник «Баварии» Лукас Эрнандес забил первый гол в матче, замкнув головой подачу Йозуа Киммиха с углового. Через четыре минуты нападающий хозяев Лерой Сане удвоил преимущество своей команды.