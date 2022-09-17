Футболист ЦСКА Дивеев сломал ногу в матче с "Торпедо"

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев пропустит не менее трех месяцев из-за перелома большеберцовой кости, полученного в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Торпедо". Об этом в субботу сообщила пресс-служба ЦСКА.

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17 сентября ЦСКА в гостевом матче уступил "Торпедо" со счетом 0:1. Дивеев был заменен на 86-й минуте встречи.

"В течение ближайших дней Дивеев будет проходить курс стартовой терапии, и за это время будет определена окончательная тактика лечения, - говорится в сообщении. - Ориентировочный срок лечения составит не менее трех месяцев".

В текущем сезоне РПЛ защитник провел десять матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.