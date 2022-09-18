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2 часа назад

Аршавин ответил, можно ли уже считать «Зенит» чемпионом

Евро-футбол.Руиещё 2

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о победе команды над московским «Динамо» в гостевом матче десятого тура чемпионата России. Подопечные Сергея Семака выиграли на «ВТБ Арене» со счетом 2:0 и закрепились в статусе лидера РПЛ.

Аршавин ответил, можно ли уже считать «Зенит» чемпионом
Фото: ТАССТАСС

«Зенит» справился с атакой «Динамо», почти не дал шансов. Только пару раз было в начале, когда разгонялись. Короновать «Зенит» рано. Еще много играть. Все может случиться», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

После десяти проведенных туров петербургский коллектив набрал 26 баллов и располагается на первой строчке в таблице Премьер-лиги. «Зенит» опережает ближайшего преследователя на четыре пункта. Следующий матч команда Семака проведет в Фонбет Кубке России против столичного «Спартака».

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