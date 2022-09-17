«Зенит» нарушил регламент РПЛ после матча с «Динамо»

Футболисты петербургского «Зенита» нарушили регламент Российской премьер-лиги (РПЛ) после матча с московским «Динамо» в десятом туре чемпионата России.

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Как сообщает Sport24, не все игроки сине-бело-голубых прошли через микст-зону. Это является нарушением пункта 7.13 регламента РПЛ.

Встреча закончилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой и Мантуан. На 64-й минуте встречи парагвайский защитник бело-голубых Роберто Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию со стадиона «ВТБ Арена».

После десяти туров столичный клуб набрал 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Зенит» с 23 баллами лидирует в чемпионате.

В следующем туре динамовцы в гостях сыграют с грозненским «Ахматом», а петербургский клуб на своем поле померится силами с «Ростовом».