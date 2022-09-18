В «ПСЖ» ответили на вопрос о контракте Серхио Рамоса

«Я очень доволен Рамосом. Но он недоволен прошлым сезоном. Я хорошо знаю Серхио, у него будет очень хороший сезон. Он делает успехи. Продлить с ним контракт? Почему бы и нет», — приводит слова Кампуса Fotball Espana.