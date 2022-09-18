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55 минут назад

В «ПСЖ» ответили на вопрос о контракте Серхио Рамоса

Чемпионат.com

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос высказался о ситуации вокруг контракта защитника Серхио Рамоса, который истекает по окончании нынешнего сезона.

В «ПСЖ» ответили на вопрос о контракте Серхио Рамоса
Фото: EPAEPA

«Я очень доволен Рамосом. Но он недоволен прошлым сезоном. Я хорошо знаю Серхио, у него будет очень хороший сезон. Он делает успехи. Продлить с ним контракт? Почему бы и нет», — приводит слова Кампуса Fotball Espana.

Напомним, Рамос перешёл в «Реал» летом 2021 года из «Реала». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 6 млн.

В нынешнем сезоне Рамос провёл за «ПСЖ» 9 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. После семи туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 19 очков.

Футбол,Серхио Рамос,Реал,
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