Финал Лиги чемпионов захотели перенести в США

Как отмечает источник, проведение соревнований в США сейчас наиболее привлекательно с финансовой точки зрения, поэтому европейские клубы и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступают за расширение рынка. Также в AS напомнили, что президент УЕФА Александер Чеферин заявлял о возможности переноса одного из финалов Лиги чемпионов из Европы вскоре после своего избрания в 2016 году.