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2 часа назад

Финал Лиги чемпионов захотели перенести в США

Lenta.ru

Финал Лиги чемпионов захотели перенести в США. Об этом сообщает AS.

Финал Лиги чемпионов захотели перенести в США
Фото: ReutersReuters

Как отмечает источник, проведение соревнований в США сейчас наиболее привлекательно с финансовой точки зрения, поэтому европейские клубы и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступают за расширение рынка. Также в AS напомнили, что президент УЕФА Александер Чеферин заявлял о возможности переноса одного из финалов Лиги чемпионов из Европы вскоре после своего избрания в 2016 году.

В сезоне-2022/2023 финал турнира пройдет в Стамбуле. Действующим обладателем кубка является мадридский «Реал».

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Таким образом, команды не смогут выступить в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

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