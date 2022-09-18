В «Динамо» обвинили арбитров в судействе в пользу «Зенита»

Показалось, что с «Зенитом» фолы свистелись в одну сторону. У «Динамо» было много фолов? Мне с трибуны показалась неоднозначная трактовка. Просто в одних и тех же эпизодах — в разные стороны. Мы пересмотрим игру, подумаем, что делать с этим», — цитирует Пивоварова «Чемпионат.com».