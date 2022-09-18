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1 час назад

В «Динамо» обвинили арбитров в судействе в пользу «Зенита»

Газета.Ru

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров обвинил судей матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в вынесении решений только в пользу петербургского «Зенита».

В «Динамо» обвинили арбитров в судействе в пользу «Зенита»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Со стороны «Динамо» игра была хорошая. Мы бились, старались, у нас были моменты. Так получилось, что два гола себе привезли.

Показалось, что с «Зенитом» фолы свистелись в одну сторону. У «Динамо» было много фолов? Мне с трибуны показалась неоднозначная трактовка. Просто в одних и тех же эпизодах — в разные стороны. Мы пересмотрим игру, подумаем, что делать с этим», — цитирует Пивоварова «Чемпионат.com».

Напомним, «Зенит» в большинстве обыграл «Динамо» в матче десятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой и Мантуан. На 64-й минуте встречи парагвайский защитник бело-голубых Роберто Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После десяти туров столичный клуб набрал 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Зенит» с 26 баллами лидирует в чемпионате.

В следующем туре динамовцы в гостях сыграют с грозненским «Ахматом», а петербургский клуб на своем поле померяется силами с «Ростовом».

Ранее бывший футболист «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна за игру и поведение в матче с сине-бело-голубыми.

Футбол,Арсен Захарян,Павел Пивоваров,Роберто Фернандес,Андрей Мостовой,Владимир Быстров,Динамо,Зенит,Спартак,
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