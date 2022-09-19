Футболист «Монако» Головин прокомментировал первый гол в сезоне

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин испытал позитивные эмоции от первого гола в сезоне и от победы команды над "Реймсом". Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье.

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18 сентября "Монако" обыграл "Реймс" со счетом 3:0 в выездном матче восьмого тура чемпионата Франции. Головин забил гол на 47-й минуте, для него он стал первым в нынешнем сезоне. Также на его счету две результативные передачи. На 22-й минуте матча защитник "Реймса" Брэдли Локо получил красную карточку и был удален с поля.

"Удаление у соперника, конечно, повлияло на игру, хотя и до этого мы владели преимуществом, - сказал Головин. - В перерыве внесли определенные коррективы и хорошо, что получилось забить сразу в начале второго тайма, это упростило ситуацию. Дальше нужно было сохранять концентрацию и доводить матч до победы, что и удалось сделать".

"Есть ли особые эмоции от первого гола в сезоне? Есть позитивные эмоции от победы, от того, что набрали три очка. От своего гола, безусловно, тоже, но личная статистика имеет значение только при условии командного успеха. Здорово, что сейчас мой гол помог нам выиграть", - добавил Головин.