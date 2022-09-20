«Барселона» пропустила меньше всех голов в топ-5 лигах

Испанская «Барселона» в первых шести турах чемпионата страны пропустила лишь один мяч, что делает её оборону самой надёжной в топ-5 лигах Европы. Единственным автором гола в ворота сине-гранатовых стал Александер Исак. Нынешний нападающий «Ньюкасла» забил в ворота «Барселоны» (4:1) в матче 2-го тура Ла Лиги.