Каррера: «Спартак» вернулся в гонку за чемпионство

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что после победы над столичным «Локомотивом» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые вернулись в борьбу за чемпионство.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это важная победа для «Спартака» после серии поражений в чемпионате. Именно благодаря ей красно-белые возвращаются в гонку за чемпионство и борьбу за медали!» — цитирует Карреру Sport24.

«Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0. Единственный гол забил Александр Соболев. Он забивает в РПЛ уже четвертый матч подряд. Всего в его активе четыре забитых мяча и столько же результативных передач.

После десяти туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали 19 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Они одержали в сезоне-2022/23 шесть побед, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

Лидером РПЛ по-прежнему является петербургский «Зенит» (26 очков). Вторым идет «Ростов» (22), третьим — ЦСКА (20).