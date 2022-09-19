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59 минут назад

Каррера высказался о возвращении «Спартака» в борьбу за чемпионство

Газета.Ruиещё 1

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что после победы над столичным «Локомотивом» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые вернулись в борьбу за чемпионство.

Каррера: «Спартак» вернулся в гонку за чемпионство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это важная победа для «Спартака» после серии поражений в чемпионате. Именно благодаря ей красно-белые возвращаются в гонку за чемпионство и борьбу за медали!» — цитирует Карреру Sport24.

«Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0. Единственный гол забил Александр Соболев. Он забивает в РПЛ уже четвертый матч подряд. Всего в его активе четыре забитых мяча и столько же результативных передач.

После десяти туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали 19 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Они одержали в сезоне-2022/23 шесть побед, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

Лидером РПЛ по-прежнему является петербургский «Зенит» (26 очков). Вторым идет «Ростов» (22), третьим — ЦСКА (20).

Ранее легенда московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о шансах красно-белых навязать борьбу петербургскому «Зениту» за победу в Российской премьер-лиге.

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