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34 минуты назад

«Сочи» объявил о переходе Джорджевича

Чемпионат.comиещё 12

«Сочи» на своём официальном сайте объявил о переходе черногорского нападающего Луки Джорджевича. Футболист подписал с южным клубом контракт на правах свободного агента. Он будет выступать за «Сочи» под 11-м номером.

«Сочи» усилился черногорским нападающим
Фото: ФК "Сочи"ФК "Сочи"

Напомним, последним клубом нападающего был датский «Вайле», в составе которого он забил шесть голов в 26 матчах, сыгранных за год. В России Джорджевич впервые оказался в 2012 году, когда перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Затем черногорец играл за тульский «Арсенал» и московский «Локомотив».

Ранее СМИ писали об интересе к Джорджевичу со стороны «Торпедо» и «Нижнего Новгорода». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего черногорца в € 450 тыс. Всего за карьеру Лука провёл 189 матчей, забил 44 гола и отдал 17 результативных передач.

Футбол,Лука Джорджевич,Торпедо,Зенит,
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