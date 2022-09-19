«Сочи» усилился черногорским нападающим

«Сочи» на своём официальном сайте объявил о переходе черногорского нападающего Луки Джорджевича. Футболист подписал с южным клубом контракт на правах свободного агента. Он будет выступать за «Сочи» под 11-м номером.

Фото: ФК "Сочи" ФК "Сочи"

Напомним, последним клубом нападающего был датский «Вайле», в составе которого он забил шесть голов в 26 матчах, сыгранных за год. В России Джорджевич впервые оказался в 2012 году, когда перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Затем черногорец играл за тульский «Арсенал» и московский «Локомотив».