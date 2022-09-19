Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Ювентус»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить туринский «Ювентус», сообщает в социальной сети итальянский спортивный журналист Антонелло Анджелини.

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Помимо Карреры в число кандидатов входит тренер молодежной команды туринцев Паоло Монтеро.

Ранее Каррера уже работал в «Юве» — он входил в тренерский штаб бывшего наставника команды Антонио Конте. Во время своей игровой карьеры бывший рулевой красно-белых выступал за «бьянконери» с 1991-го по 1996-й год.

В сезоне-2022/23 Серии А под руководством Массимилиано Аллегри «Ювентус» в семи турах набрал лишь десять очков и занимает пока восьмое место в турнирной таблице. В минувший уикенд команда уступила «Монце» со счетом 0:1.

До этого болельщики «Ювентуса» после поражения от «Бенфики» (1:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов в социальных сетях запустили хештег #AllegriOut (#АллегриВон). Таким образом, фанаты туринского клуба требуют руководство команды отправить главного тренера Массимилиано Аллегри. Это поражение стало для «Ювентуса» вторым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.