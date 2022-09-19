Названо имя нового директора «Челси»

Новым директором лондонского «Челси» в ближайшее время станет Кристоф Фройнд, в настоящее время работающий в «Зальцбурге». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, главным тренером «Челси» Грэмом Поттером была одобрена кандидатура Фройнда как идеального функционера для совместной работы над настоящим и будущим проектом. Сообщается, что переход Фройнда в «Челси» — лишь вопрос времени.