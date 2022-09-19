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1 час назад

Футболист «Динамо» решил выступать за сборную Грузии

Газета.Ruиещё 10

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии, сообщает «Матч ТВ».

Футболист «Динамо» решил выступать за сборную Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, футболист отказался от варианта со сборной России, но при этом остается в «Динамо» и не намерен менять клуб.

20-летний футболист имеет грузинские корни по материнской линии и обладает гражданством Грузии.

«Динамо» уже сообщило информацию о том, что Сазонов во время перерыва на матчи сборных вызван в молодежную команду Грузии.

Ранее главный тренер молодежной сборной Грузии Рамаз Сванадзе высказался о выступлении полузащитника Луки Гагнидзе за «Динамо» и заявил, что футболист не должен играть в чемпионате России.

«Это наша твердая позиция, как лично моя, так и Федерации футбола Грузии: футболист сборной Грузии не должен выступать в чемпионате России. Не только Лука, но и любой другой. Такова сегодняшняя реальность. Мы беседовали с ним, он знает нашу позицию, высказал свою», — заявил Сванадзе.

Гагнидзе стал игроком «Динамо» в 2021 году, перейдя из тбилисского «Динамо». В том же году он впервые был вызван в молодежную сборную своей страны. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Гагнидзе принял участие в девяти матчах и отдал одну результативную передачу.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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