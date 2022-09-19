Футболист «Динамо» решил выступать за сборную Грузии

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии, сообщает «Матч ТВ».

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По информации источника, футболист отказался от варианта со сборной России, но при этом остается в «Динамо» и не намерен менять клуб.

20-летний футболист имеет грузинские корни по материнской линии и обладает гражданством Грузии.

«Динамо» уже сообщило информацию о том, что Сазонов во время перерыва на матчи сборных вызван в молодежную команду Грузии.

Ранее главный тренер молодежной сборной Грузии Рамаз Сванадзе высказался о выступлении полузащитника Луки Гагнидзе за «Динамо» и заявил, что футболист не должен играть в чемпионате России.

«Это наша твердая позиция, как лично моя, так и Федерации футбола Грузии: футболист сборной Грузии не должен выступать в чемпионате России. Не только Лука, но и любой другой. Такова сегодняшняя реальность. Мы беседовали с ним, он знает нашу позицию, высказал свою», — заявил Сванадзе.