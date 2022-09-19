РФС потребовал от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины

«Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами – Россией и Украиной – и представляют собой политический посыл, явно нарушающий основополагающий принцип политического нейтралитета. Более того, поведение главного тренера можно рассматривать как причастность к разжиганию ненависти на национальной основе и использованию футбола для утверждения политических взглядов», – передает РИА «Новости» текст обращения к УЕФА.