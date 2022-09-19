РФС потребовал от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины

Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить главного тренера сборной Украины Александра Петракова, сообщает газета The Guardian.
РФС, согласно информации издания, обвиняет Петракова в дискриминации россиян и отказе сохранять нейтральную политическую позицию. В письме, обращенном к органу УЕФА по контролю, этике и дисциплине, сообщается, что Петраков нарушает кодекс поведения организации, призывая запретить россиянам выступать на международных соревнованиях, а также рассказывая о своем пожелании вступить в вооруженные силы Украины. Письмо, по данным The Guardian, написал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.
«Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами – Россией и Украиной – и представляют собой политический посыл, явно нарушающий основополагающий принцип политического нейтралитета. Более того, поведение главного тренера можно рассматривать как причастность к разжиганию ненависти на национальной основе и использованию футбола для утверждения политических взглядов», – передает РИА «Новости» текст обращения к УЕФА.
Также РФС приводит в пример пожизненное отстранение сотрудника Федерации футбола Азербайджана и штраф в размере 100 тыс. евро за призыв к насилию отношении армян.