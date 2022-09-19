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55 минут назад

РФС потребовал от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить главного тренера сборной Украины Александра Петракова, сообщает газета The Guardian.

РФС потребовал от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины
Фото: Риа НовостиРиа Новости

РФС, согласно информации издания, обвиняет Петракова в дискриминации россиян и отказе сохранять нейтральную политическую позицию. В письме, обращенном к органу УЕФА по контролю, этике и дисциплине, сообщается, что Петраков нарушает кодекс поведения организации, призывая запретить россиянам выступать на международных соревнованиях, а также рассказывая о своем пожелании вступить в вооруженные силы Украины. Письмо, по данным The Guardian, написал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

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«Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами – Россией и Украиной – и представляют собой политический посыл, явно нарушающий основополагающий принцип политического нейтралитета. Более того, поведение главного тренера можно рассматривать как причастность к разжиганию ненависти на национальной основе и использованию футбола для утверждения политических взглядов», – передает РИА «Новости» текст обращения к УЕФА.

Также РФС приводит в пример пожизненное отстранение сотрудника Федерации футбола Азербайджана и штраф в размере 100 тыс. евро за призыв к насилию отношении армян.

Футбол,Александр Петраков,Денис Рогачев,РФС,УЕФА,
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