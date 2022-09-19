Российский футболист решил выступать за сборную Грузии

20-летний российский защитник московского «Динамо» Саба Сазонов будет выступать за молодежную Сборную Грузии. Как сообщает «Чемпионат.com», спортсмен уже направился в расположение команды.
Вместе с защитником в грузинскую «молодежку» отправился еще один игрок «Динамо» — 19-летний полузащитник Лука Гагнидзе. Также стан бело-голубых временно покинули израильтянин Эли Даса, парагваец Роберт Фернандес и игрок из Камеруна Муми Нгамале, которые поехали на национальные сборы своих стран.
Напомним, что Сазонов — воспитанник «Зенита». С лета 2021 года он перешел в «Динамо» и уже успел провести 16 матчей в основном составе клуба.
Кроме российского гражданства у футболиста есть и грузинский паспорт. В январе 2022 года Саба отмечал, что с ним связывались представители обеих сборных, но тогда он заявлял, что хотел бы играть в команде РФ, поскольку является воспитанником российской школы футбола.