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1 час назад

СМИ назвали имя нового главного тренера «Ахмата»

Газета.Ru

Новым главным тренером грозненского «Ахмата» станет Сергей Ташуев, сообщает «Спорт-Экспресс».

СМИ назвали имя нового главного тренера «Ахмата»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации газеты, переговоры со специалистом находятся в финальной стадии.

«Ахмат» был заинтересован в главном тренере сборной Казахстана Магомеде Адиеве, но сторонам не удалось договориться об условиях перехода. К его кандидатуре грозненцы могут вернуться в конце сезона.

Ташуев на данный момент возглавляет солигорский «Шахтер». Ранее он тренировал «Чайку», «Кубань», «Анжи», «Краснодар», «Спартак-Нальчик» и другие клубы.

11 сентября «Ахмат» отправил в отставку с поста главного тренера Андрея Талалаева и объявил, что готовить команду к ближайшим матчам будет старший тренер Юрий Нагайцев.

СМИ сообщали, что руководство «Ахмата» уволило Талалаева в перерыве матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород». Специалист покинул стадион во время перерыва и во втором тайме не руководил командой на бровке.

После десяти стартовых туров сезона РПЛ «Ахмат» занимает восьмое место. На счету клуба четыре победы, две ничьих и два поражения.

В 11-м туре после перерыва на матчи сборных грозненцы сыграют с московским «Динамо». Матч пройдет 2 октября.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили информацию об обращении в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой наказать главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

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