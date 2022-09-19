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58 минут назад

РФС потребовал от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины

Алиса Селезнёва

Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с требованием отстранить главного тренера национальной команды Украины Александра Петракова из-за его заявлений в адрес россиян. Об этом пишет The Guardian.

РФС потребовал от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, РФС обвинил Александра Петракова в дискриминации и отказе сохранять нейтральную политическую позицию.

«Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами — Россией и Украиной — и представляют собой политический посыл, явно нарушающий основополагающий принцип политического нейтралитета», - приводит газета выдержки из письма заместителя генерального секретаря РФС Дениса Рогачева.

В качестве доказательств Рогачев привел цитаты заявлений Петракова, опубликованных в итальянском Corriere dello Sport и российском «Спорт-Экспрессе». По мнению РФС, главный тренер украинской сборной фактически выступил с «призывом к насилию» и его комментарии носят «дискриминационный характер по национальному признаку.

«Поведение главного тренера можно рассматривать как использование футбола для утверждения политических взглядов», - констатировал Рогачев.

После начала спецоперации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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При этом в пресс-служба ФИФА отказалась комментировать обращение Украинской ассоциации футбола с требованием отменить проведение товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, который должен пройти в Санкт-Петербурге.

Футбол,Александр Петраков,Денис Рогачев,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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