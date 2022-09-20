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11 минут назад

«Полное безобразие, слезы на глазах»: Смородская о решении УЕФА

Газета.Ruиещё 5

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допускать сборную России к жеребьевке отборочного этапа чемпионат Европы — 2024.

«Слезы на глазах»: Смородская о решении УЕФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня, 20 сентября, об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Ужасная новость. Полное безобразие. Слезы на глазах. Что теперь делать сборной? Не знаю. Играть с нашими ведущими клубами, наверное. Нас ждут только товарищеские матчи. Ужасное решение», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Сборная России отстранена от Евро-2024

Жеребьевка Евро-2024 состоится 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.

24 сентября сборная России должна провести в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии. В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира — 2022, стартующий в конце ноября.

Сборная России пропустит главный турнир четырехлетия в Катаре. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист Андрей Аршавин заявил, что его не удивляет новость об отстранении России от Евро-2024.

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