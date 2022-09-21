Карпин чеканил мяч: фото с тренировки сборной России

21 сентября в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела очередную тренировку в рамках подготовки к товарищескому матчу со сборной Киргизии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В субботу, 24 сентября, состоится товарищеский матч между сборными Киргизии и России. В ноябре подопечные Валерия Карпина должны сыграть дома с Боснией и Герцеговиной. Напомним, ранее сборная России не была допущена до жеребьёвки отборочного этапа Евро-2024.

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Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.