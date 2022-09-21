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2 часа назад

Карпин чеканил мяч, Чалов упражнялся в верховой борьбе. Фото с тренировки сборной России

Чемпионат.comиещё 14

21 сентября в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела очередную тренировку в рамках подготовки к товарищескому матчу со сборной Киргизии.

Карпин чеканил мяч: фото с тренировки сборной России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В субботу, 24 сентября, состоится товарищеский матч между сборными Киргизии и России. В ноябре подопечные Валерия Карпина должны сыграть дома с Боснией и Герцеговиной. Напомним, ранее сборная России не была допущена до жеребьёвки отборочного этапа Евро-2024.

Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко отметил, что игра за национальную команду помогает отключаться от внешних проблем. «Мы стараемся переключаться, думать о футболе, хотя понятно, что вокруг много происходит», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Футбол,Дмитрий Голубович,Андрей Панков,Николай Комличенко,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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