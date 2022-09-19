​12 игроков «Манчестер Юнайтед» отравились в Молдавии

Часть футболистов «Манчестер Юнайтед» отравилась после поездки в Молдавию на матч Лиги Европы УЕФА с «Шерифом» (2:0), сообщает The Sun.

Фото: пресс-служба клуба "Манчестер Юнайтед" пресс-служба клуба "Манчестер Юнайтед"

Отмечается, что 12 игроков клуба начали плохо чувствовать себя в пятницу, на следующий день после игры. «Манчестер» пытается выяснить, связано ли это с пищей, которую игроки съели в Кишинёве или в самолёте на обратном пути.

Несколько футболистов из-за этого пропустили тренировку в пятницу, а часть — и субботнее занятие клуба. При этом все игроки отправились в свои сборные во время международной паузы.