Детский фестиваль «Чемпионата» пройдёт во второй половине сентября

В сентябре Москва в четвёртый раз примет Всероссийский детский футбольный фестиваль Championat.com, одно из самых масштабных детских соревнований в стране. Участниками фестиваля станут победители отборочных турниров, которые состоялись в Евпатории, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новороссийске и Самаре, а также команды, получившие специальные приглашения от оргкомитета фестиваля, в том числе и воспитанники ведущих футбольных академий.
В этом году финальные турниры, организованные фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», по традиции запланированы для ребят двух возрастных категорий. Футболисты 2011 года рождения сыграют на стадионе Академии «Спартак» 19-23 сентября, а игроки 2012 года рождения поспорят за главный приз на стадионе «Металлург» 26-30 сентября.
Победители и призёры турниров будут награждены кубками и медалями, а лучшие игроки — ценными призами. Прямые трансляции матчей пройдут на YouTube канале фонда и в социальных сетях.
За три прошедших года в фестивале приняли участие команды из 44 российских городов от Москвы и Севастополя до Благовещенска и Петропавловска-Камчатского, а в прошлом году — ещё и гости из Ташкента, юные футболисты «Бунедкора».
Турнир игроков 2011 г.р., 19-23 сентября, стадион Академии Спартака имени Ф.Ф. Черенкова
Состав участников:
1. «Спартак» Москва.
2. «Динамо» Москва.
3. СШ «Одинцово».
4. ФК «Севастополь».
5. СШ «Зеленодольск».
6. «Екатеринодар» Краснодар.
7. «Космос» Уфа.
8. «Бунедкор» Узбекистан.
9. «ТОЛЯОФУТБОЛЕ».
10. «Смена» Самара.
11. «Мещера» Нижний Новгород.
12. «Тобол» Костанай.
13. «Авангард» Курск.
14. СШ «Красносельского».
15. «Спартак» Симферополь.
16. «Икар» Саров.
Состав участников турнира игроков 2012 г.р. будет опубликован на следующей неделе.