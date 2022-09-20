Умер бывший главный тренер «Зенита»

«Что-то общее есть! И в том «Спартаке», и сейчас в «Зените» игру ведет средняя линия. Не зря говорится: покажи мне полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда. Сейчас у Семака, как и тогда у Романцева, собраны самые яркие футболисты», — сказал Радимов.