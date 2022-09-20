Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
2 часа назад

Скончался бывший главный тренер «Зенита»

Газета.Ruиещё 7

Бывший футболист и главный тренер «Зенита» Владимир Голубев скончался на 73-м году жизни, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Умер бывший главный тренер «Зенита»
Фото: fc-zenit.rufc-zenit.ru

Воспитанник «Зенита» дебютировал в составе команды в возрасте 18 лет и провел за нее 14 сезонов в чемпионате СССР. Всего он сыграл за клуб в 384 матчах, забив семь голов, и был капитаном сине-бело-голубых. Он также выступал за национальную и олимпийскую сборные СССР.

После завершения игровой карьеры Голубев приступил к тренерской работе. Он дважды возглавлял «Зенит» — в 1987-м и 1989-м годах, руководил командой в общей сложности в 47 играх.

Ранее бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что петербургская команда под руководством Сергея Семака имеет сходство со «Спартаком» Олега Романцева, который восемь раз приводил красно-белых к титулу чемпионов России.

«Что-то общее есть! И в том «Спартаке», и сейчас в «Зените» игру ведет средняя линия. Не зря говорится: покажи мне полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда. Сейчас у Семака, как и тогда у Романцева, собраны самые яркие футболисты», — сказал Радимов.

«Зенит» с 26 очками лидирует в чемпионате России. В следующем матче петербургский клуб на своем поле померяется силами с «Ростовом».

Футбол,Сергей Семак,Владимир Голубев,Владислав Радимов,Олег Романцев,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители