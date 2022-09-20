Умер бывший главный тренер «Зенита»

Бывший футболист и главный тренер «Зенита» Владимир Голубев скончался на 73-м году жизни, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
Воспитанник «Зенита» дебютировал в составе команды в возрасте 18 лет и провел за нее 14 сезонов в чемпионате СССР. Всего он сыграл за клуб в 384 матчах, забив семь голов, и был капитаном сине-бело-голубых. Он также выступал за национальную и олимпийскую сборные СССР.
После завершения игровой карьеры Голубев приступил к тренерской работе. Он дважды возглавлял «Зенит» — в 1987-м и 1989-м годах, руководил командой в общей сложности в 47 играх.
Ранее бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что петербургская команда под руководством Сергея Семака имеет сходство со «Спартаком» Олега Романцева, который восемь раз приводил красно-белых к титулу чемпионов России.
«Что-то общее есть! И в том «Спартаке», и сейчас в «Зените» игру ведет средняя линия. Не зря говорится: покажи мне полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда. Сейчас у Семака, как и тогда у Романцева, собраны самые яркие футболисты», — сказал Радимов.
«Зенит» с 26 очками лидирует в чемпионате России. В следующем матче петербургский клуб на своем поле померяется силами с «Ростовом».