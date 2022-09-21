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1 час назад

Плющенко дал совет сборной России по футболу после недопуска на Евро-2024

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко дал совет сборной России по футболу после недопуска на отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

Плющенко дал совет сборной России по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Плохо это. Но мы, спортсмены, уже давно к этому готовы», — заявил Плющенко.

Он посчитал, что команде нужно продолжать соревноваться внутри России, повышая наше мастерство и готовясь побеждать на международных турнирах.

20 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. В УЕФА заявили, что причиной стало февральское решение о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации.

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

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