Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко дал совет сборной России по футболу после недопуска на отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Плохо это. Но мы, спортсмены, уже давно к этому готовы», — заявил Плющенко.

Он посчитал, что команде нужно продолжать соревноваться внутри России, повышая наше мастерство и готовясь побеждать на международных турнирах.

20 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. В УЕФА заявили, что причиной стало февральское решение о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации.