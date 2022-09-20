Бразильские футболисты «Зенита» захотели получить гражданство России

Бразильские футболисты петербургского клуба «Зенит» Малком и Клаудиньо намерены получить российское гражданство. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

Как говорится в сообщении, спортсмены захотели получить российские паспорта по личной инициативе. В пресс-службе петербургского футбольного клуба подчеркнули, что Малком и Клаудиньо попросили консультации по этому вопросу, после чего руководство команды посоветовало им отправить письма в Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз. Теперь футболисты ждут ответа.

В апреле Малком рассказал, что введенные против России санкции и связанные с ними проблемы его не пугают, и он продолжит играть за «Зенит» до тех пор, пока действует его контракт. При этом он выразил надежду, что «Зенит» вернется на европейскую арену в кратчайшие сроки.