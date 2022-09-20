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1 час назад

Бразильские футболисты «Зенита» захотели получить гражданство России

Елена Прошина

Бразильские футболисты петербургского клуба «Зенит» Малком и Клаудиньо намерены получить российское гражданство. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

Бразильские футболисты «Зенита» захотели получить гражданство России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как говорится в сообщении, спортсмены захотели получить российские паспорта по личной инициативе. В пресс-службе петербургского футбольного клуба подчеркнули, что Малком и Клаудиньо попросили консультации по этому вопросу, после чего руководство команды посоветовало им отправить письма в Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз. Теперь футболисты ждут ответа.

В апреле Малком рассказал, что введенные против России санкции и связанные с ними проблемы его не пугают, и он продолжит играть за «Зенит» до тех пор, пока действует его контракт. При этом он выразил надежду, что «Зенит» вернется на европейскую арену в кратчайшие сроки.

Как пишет издание, Малком играет за петербургский футбольный клуб с 2019 года. В составе «Зенита» он стал победителем Кубка России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал трехкратным чемпионом России. Клаудиньо вошел в состав «Зенита» в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Футбол,Минспорт России,РФС,Зенит,
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