«Манчестер Юнайтед» нашел замену Роналду

«Манчестер Юнайтед» нашел футболиста, который заменит португальского нападающего Криштиану Роналду по истечении контракта. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации издания, приоритетной целью МЮ остается нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. За переход 23-летнего форварда англичане готовы заплатить 100 миллионов евро. Подписать соглашение с игроком клуб намерен в зимнее трансферное окно.

Контракт Роналду с МЮ рассчитан до лета 2023 года с опцией продления на сезон. Ранее неоднократно появлялись сообщения об уходе футболиста из команды. Он высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.