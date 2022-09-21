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4 часа назад

«Манчестер Юнайтед» нашел замену Роналду

Lenta.ruиещё 3

«Манчестер Юнайтед» нашел футболиста, который заменит португальского нападающего Криштиану Роналду по истечении контракта. Об этом сообщает Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» нашел замену Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, приоритетной целью МЮ остается нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. За переход 23-летнего форварда англичане готовы заплатить 100 миллионов евро. Подписать соглашение с игроком клуб намерен в зимнее трансферное окно.

Контракт Роналду с МЮ рассчитан до лета 2023 года с опцией продления на сезон. Ранее неоднократно появлялись сообщения об уходе футболиста из команды. Он высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.

Осимхен играет в составе «Наполи» с 2020 года. За итальянскую команду он провел 65 матчей, забив 30 мячей и совершив десять результативных передач.

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