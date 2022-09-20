Макаренко уточнил стоимость трансляций ЧМ по футболу для России

"Называть сумму мы не можем, но она чуть меньше [чем $39 млн], незначительно, но меньше. Но называть точную сумму мы не можем, таковы условия контракта, - сказал Макаренко. - Сейчас выплачено почти все. И по условиям контракта показывать чемпионат мира в равных долях должны Первый канал, "Россия" и "Матч ТВ".