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58 минут назад

Швейцарский футболист Шиндельхольц умер от рака в возрасте 34 лет

Газета.Ru

Швейцарский футболист Николас Шиндельхольц умер в возрасте 34 лет от онкологического заболевания, сообщает швейцарское издание Blick.

Швейцарский футболист умер от рака в возрасте 34 лет
Фото: Газета.руГазета.ру

Ранее защитнику был диагностирован рак легких. Это произошло в межсезонье в 2020 году, после чего Шиндельхольц объявил об уходе из профессионального спорта.

За свою карьеру футболист выступал за клубы из Швейцарии «Тун», «Люцерн» и «Аарау». У Шиндельхольца остались жена и четверо детей.

Ранее стало известно о том, что бывший футболист и главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Голубев скончался на 73-м году жизни.

Воспитанник «Зенита» дебютировал в составе команды в возрасте 18 лет и провел за нее 14 сезонов в чемпионате СССР. Всего он сыграл за клуб в 384 матчах, забив семь голов, и был капитаном сине-бело-голубых. Он также выступал за национальную и олимпийскую сборные СССР.

После завершения игровой карьеры Голубев приступил к тренерской работе. Он дважды возглавлял «Зенит» — в 1987-м и 1989 гг., руководил командой в общей сложности в 47 играх.

Футбол,Николас Шиндельхольц,Владимир Голубев,Зенит,
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