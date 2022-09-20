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33 минуты назад

В «Динамо» сообщили, что Арсен Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы

Чемпионат.comиещё 1

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы колена.

Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы
Фото: ТАССТАСС

«Действительно, Арсен Захарян возвращается из сборной России в расположение «Динамо». В результате игрового столкновения с игроком ФК «Зенит» Захарян получил удар в латеральную часть левого колена. У него на данный момент диагностирована контузия мыщелка латеральной части кости. Это не позволяет принимать участие в тренировочном процессе. В клубе медицинский штаб проведёт ему восстановительные мероприятия», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Динамо».

Напомним, 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Киргизии.

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