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4 часа назад

Джикия вернулся к тренировкам со сборной России

Матч ТВиещё 11

Защитник «Спартака» Георгий Джикия вернулся к совместным тренировкам с национальной командой России в среду, сообщается в официальном канале сборной в Telegram.

Джикия вернулся к тренировкам со сборной России
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВДенис Бушковский / Матч ТВ

С 19 сентября команда Валерия Карпина занимается в Новогорске. Во вторник Джикия пропустил тренировку в общей группе.

Сборная России готовится к товарищескому матчу с командой Киргизии, который состоится 24 сентября в Бишкеке.

Эта игра станет первой для российской команды с прошлого года. Сборная России из за решения УЕФА вынуждена пропустить Лигу наций, также команда была отстранена ФИФА от участия в плей офф за право играть на чемпионате мира в Катаре. Во вторник УЕФА отстранил сборную России от жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2024.

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