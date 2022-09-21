Джикия вернулся к тренировкам со сборной России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия вернулся к совместным тренировкам с национальной командой России в среду, сообщается в официальном канале сборной в Telegram.

Эта игра станет первой для российской команды с прошлого года. Сборная России из за решения УЕФА вынуждена пропустить Лигу наций, также команда была отстранена ФИФА от участия в плей офф за право играть на чемпионате мира в Катаре. Во вторник УЕФА отстранил сборную России от жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2024.