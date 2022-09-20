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1 час назад

УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины после жалобы РФС

Rusfootball

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко отреагировал на жалобу Российского футбольного союза (РФС) в УЕФА по поводу слов главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Ранее в британских СМИ появилась информация, что РФС направил в УЕФА письмо с просьбой отстранить от исполнения своих обязанностей главного тренера сборной Украины Александра Петракова в связи с поведением и высказываниями, разжигающими ненависть на национальной почве, а также выдержки из этого письма. В течение 2022 года представители украинского футбола неоднократно высказывались в оскорбительном и дискриминационном ключе в адрес РФ и ее граждан, в том числе российских футболистов. В РФС подтвердил факт обращения.

УЕФА оштрафовал тренера сборной Украины после жалобы РФС
Фото: RusfootballRusfootball

"Истерика россиян по поводу главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, что никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ имеет за честь уплатить", - написал Павелко в соцсетях.

В сентябре в рамках Лиги наций сборная Украины дважды сыграет с Шотландией, а также встретится с Арменией.

Футбол,Александр Петраков,Андрей Павелко,РФС,УЕФА,
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