УЕФА оштрафовал тренера сборной Украины после жалобы РФС

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко отреагировал на жалобу Российского футбольного союза (РФС) в УЕФА по поводу слов главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Ранее в британских СМИ появилась информация, что РФС направил в УЕФА письмо с просьбой отстранить от исполнения своих обязанностей главного тренера сборной Украины Александра Петракова в связи с поведением и высказываниями, разжигающими ненависть на национальной почве, а также выдержки из этого письма. В течение 2022 года представители украинского футбола неоднократно высказывались в оскорбительном и дискриминационном ключе в адрес РФ и ее граждан, в том числе российских футболистов. В РФС подтвердил факт обращения.