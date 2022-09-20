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44 минуты назад

В УЕФА отреагировали на заявление главы УАФ об отстранении России от жеребьевки Евро

Газета.Ru

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответила на просьбу прокомментировать заявление главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко об отстранении сборной России от участия в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года.

УЕФА ответил на заявление Украины об отстранении России от Евро-2024
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Что касается участия России в предстоящих европейских отборочных матчах, мы убедительно напоминаем вам, что в соответствии с пресс-релизом, опубликованным 28 февраля 2022 года, все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия как в соревнованиях ФИФА, так и УЕФА до дальнейшего уведомления», — цитирует сообщение пресс-службы УЕФА «Спорт-Экспресс».

Павелко ранее сообщил, что организация предпринимает меры для того, чтобы Россию не допустили к жеребьевке квалификации Евро — 2024. 20 сентября глава УАФ написал в социальной сети о том, что россияне точно не примут участия в предстоящем мероприятии, а также не будут выступать на международных турнирах, как минимум, до 2024 года.

Жеребьевка Евро — 2024 состоится 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.

24 сентября сборная России должна провести в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии. В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира, стартующий в конце ноября.

Сборная России пропустит главный турнир четырехлетия в Катаре. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший член исполкома УЕФА Вячеслав Колосков заявил, что не верит главе Украинской ассоциации футбола Павелко, заявившему, что Россия не будет представлена на жеребьевке чемпионата Европы 2024 года.

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