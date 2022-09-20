УЕФА ответил на заявление Украины об отстранении России от Евро-2024

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответила на просьбу прокомментировать заявление главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко об отстранении сборной России от участия в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года.

«Что касается участия России в предстоящих европейских отборочных матчах, мы убедительно напоминаем вам, что в соответствии с пресс-релизом, опубликованным 28 февраля 2022 года, все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия как в соревнованиях ФИФА, так и УЕФА до дальнейшего уведомления», — цитирует сообщение пресс-службы УЕФА «Спорт-Экспресс».

Павелко ранее сообщил, что организация предпринимает меры для того, чтобы Россию не допустили к жеребьевке квалификации Евро — 2024. 20 сентября глава УАФ написал в социальной сети о том, что россияне точно не примут участия в предстоящем мероприятии, а также не будут выступать на международных турнирах, как минимум, до 2024 года.

Жеребьевка Евро — 2024 состоится 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.

24 сентября сборная России должна провести в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии. В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира, стартующий в конце ноября.

Сборная России пропустит главный турнир четырехлетия в Катаре. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.