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43 минуты назад

Чеферин заявил, что УЕФА не нужно принимать новые решения по России перед каждым турниром

ТАССиещё 22

Решение об отстранении российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) действует до дальнейшего уведомления, организация не будет выпускать отдельные заявления перед началом новых турниров. Об этом заявил президент УЕФА Александр Чеферин, комментарий которого приводит в среду французская газета L' quipe.

Глава УЕФА высказался о сроках отстранения сборной России
Фото: ТАССТАСС

Во вторник пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о том, что национальная сборная не будет участвовать в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. В своем заявлении РФС отметил, что организация ожидает полного текста решения Спортивного арбитражного суда отклонить апелляцию на отстранение российских сборных и клубов от турниров под эгидой УЕФА. По итогам изучения документа будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.

"Это решение было принято не сегодня. Решение об отстранении сборной России и российских клубов действует до дальнейшего уведомления. Это означает, что мы следим за ситуацией, пока мы не сочтем нужным, это решение останется в силе. Так что нам не нужно принимать новые решения перед каждым турниром", - сказал Чеферин.

2 мая УЕФА принял несколько решений в отношении российских команд и сборных. В частности, УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а также не допустил мужскую и женскую сборные России к участию в Лиге наций и чемпионате Европы 2022 года соответственно. Сборная России не была допущена до участия в матчах плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года.

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