Глава УЕФА высказался о сроках отстранения сборной России

Решение об отстранении российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) действует до дальнейшего уведомления, организация не будет выпускать отдельные заявления перед началом новых турниров. Об этом заявил президент УЕФА Александр Чеферин, комментарий которого приводит в среду французская газета L' quipe.

Фото: ТАСС ТАСС

Во вторник пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о том, что национальная сборная не будет участвовать в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. В своем заявлении РФС отметил, что организация ожидает полного текста решения Спортивного арбитражного суда отклонить апелляцию на отстранение российских сборных и клубов от турниров под эгидой УЕФА. По итогам изучения документа будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.

"Это решение было принято не сегодня. Решение об отстранении сборной России и российских клубов действует до дальнейшего уведомления. Это означает, что мы следим за ситуацией, пока мы не сочтем нужным, это решение останется в силе. Так что нам не нужно принимать новые решения перед каждым турниром", - сказал Чеферин.