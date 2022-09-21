Губерниев заявил, что сборную РФ по футболу нигде не ждут

"Давайте снимем розовые очки, было понятно, что нас никуда не пустят. Я даже не об этом хочу поговорить, а о разговорах об Азии. Про вторичные санкции кто-то вообще слышал, если мониторить экономическую и политическую поляну? Нас там что, ждут? Давайте прекратим строить воздушные замки", - сказал Губерниев.