Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
1 час назад

Комментатор Губерниев заявил, что сборную России по футболу нигде не ждут

Газета.Ruиещё 3

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, комментируя решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить сборную России до участия в жеребьевке квалификации Евро-2024, заявил, что национальной команде не нужно переходить в Азиатскую федерацию футбола. Его слова передает "Матч ТВ".

Губерниев заявил, что сборную РФ по футболу нигде не ждут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Давайте снимем розовые очки, было понятно, что нас никуда не пустят. Я даже не об этом хочу поговорить, а о разговорах об Азии. Про вторичные санкции кто-то вообще слышал, если мониторить экономическую и политическую поляну? Нас там что, ждут? Давайте прекратим строить воздушные замки", - сказал Губерниев.

24 сентября сборная России должна провести в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии. В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира — 2022, стартующий в конце ноября. Сборная России пропустит главный турнир четырехлетия в Катаре.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Ранее бывший нападающий "Зенита" и экс-тренер "Пари НН" Александр Кержаков заявил, что национальной команде нет смысла переходить в Азиатскую федерацию футбола.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Александр Кержаков,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители