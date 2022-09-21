Губерниев заявил, что сборную РФ по футболу нигде не ждут

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, комментируя решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить сборную России до участия в жеребьевке квалификации Евро-2024, заявил, что национальной команде не нужно переходить в Азиатскую федерацию футбола. Его слова передает "Матч ТВ".
"Давайте снимем розовые очки, было понятно, что нас никуда не пустят. Я даже не об этом хочу поговорить, а о разговорах об Азии. Про вторичные санкции кто-то вообще слышал, если мониторить экономическую и политическую поляну? Нас там что, ждут? Давайте прекратим строить воздушные замки", - сказал Губерниев.
24 сентября сборная России должна провести в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии. В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира — 2022, стартующий в конце ноября. Сборная России пропустит главный турнир четырехлетия в Катаре.
Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Ранее бывший нападающий "Зенита" и экс-тренер "Пари НН" Александр Кержаков заявил, что национальной команде нет смысла переходить в Азиатскую федерацию футбола.