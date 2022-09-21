Роналду в 39 лет намерен сыграть на чемпионате Европы - 2024

«Я надеюсь быть частью сборной еще несколько лет. Мои амбиции велики. Все еще чувствую огромную мотивацию. Мой путь в сборной еще не завершился. В нашей национальной команде много качественной молодежи. Впереди чемпионат мира, а еще я хочу сыграть на ближайшем чемпионате Европы», – сказал Роналду.