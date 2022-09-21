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4 часа назад

Роналду в 39 лет намерен сыграть на чемпионате Европы - 2024

Газета.Ruиещё 5

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что собирается принять участие в чемпионате Европы — 2024. Его слова передает Renascenca.

Роналду в 39 лет намерен сыграть на чемпионате Европы-2024
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я надеюсь быть частью сборной еще несколько лет. Мои амбиции велики. Все еще чувствую огромную мотивацию. Мой путь в сборной еще не завершился. В нашей национальной команде много качественной молодежи. Впереди чемпионат мира, а еще я хочу сыграть на ближайшем чемпионате Европы», – сказал Роналду.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду не смог отметиться результативными действиями в шести проведенных матчах. Единственный мяч в этом сезоне португалец записал на свой счет в матче с «Шерифом» в Лиге Европы.

На групповом этапе чемпионата мира — 2022 португальцы в сыграют с Южной Кореей, Ганой и Уругваем.

Ранее бразильский защитник Дани Алвес вспомнил противостояние против Криштиану Роналду, когда оба футболиста выступали в чемпионате Испании.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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