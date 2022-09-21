Новым партнёром «Манчестер Сити» оказалась компания-призрак

«Манчестер Сити» вновь подозревается в попытке обойти правила финансового фэйр-плей. Согласно материалам расследования, опубликованным в соцсетях журналиста Mirror Колина Миллара, один из партнёров английского клуба — азиатская букмекерская компания 8XBet — имеет сомнительную репутацию. Сообщается, что страницы компании в социальных сетях ведутся из Объединённых Арабских Эмиратов, где ставки незаконны и уголовно наказуемы. Также существуют проблемы с доступом к сайту компании и его зеркальным версиям — они практически никогда не работают.

На сайте «Манчестер Сити» указано, что 8XBet была основана в 2018 году неким Райаном Ли, однако домен 8xbet.com был выставлен на продажу в ноябре прошлого года. Информации об основателе компании в поисковиках не было обнаружено, все упоминания о нём связаны со статьями и материалами о букмекерской компании. Как минимум два журналиста, цитировавшие Райана Ли, не разговаривали с ним лично, а получили цитаты по электронной почте от британской компании по связям с общественностью, название которой они не имеют права разглашать.