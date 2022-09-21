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2 часа назад

Капитан сборной Украины Ярмоленко призвал изолировать российский футбол

Евро-футбол.Ру

Вингер и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко во время пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги наций против Шотландии высказался относительно российского футбола.

Капитан сборной Украины призвал изолировать российский футбол
Фото: ReutersReuters

«Российский футбол нужно изолировать от мира. Все игроки сборной хотят, чтобы Россию наказали как можно сильнее. Буду рад, если их исключат из всех турниров», - заявил украинский полузащитник.

Напомним, что сборную России отстранили от жеребьевки отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года.

В субботу, 24 сентября, подопечные Валерия Карпина проведут первый матч после длительного перерыва. Россия сыграет спарринг с командой Кыргызстана.

Футбол,Андрей Ярмоленко,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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