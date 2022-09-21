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2 часа назад

Футболист сборной России Кривцов пропустит матч с командой Киргизии по состоянию здоровья

Матч ТВиещё 6

Полузащитник сборной России по футболу Никита Кривцов по состоянию здоровья не примет участия в товарищеском матче против команды Киргизии, сообщает пресс служба РФС.

Кривцов покинул расположение сборной России
Фото: РФСРФС

Хавбек «Краснодара» уже покинул базу национальной команды в Новогорске.

— Кривцов прибыл в расположение сборной с недомоганием. После проведения дополнительного обследования по согласованию с врачами «Краснодара», тренерским и медицинским штабами сборной команды России принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам, — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Встреча Киргизия — Россия пройдет в Бишкеке 24 сентября.

Футбол,Никита Кривцов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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