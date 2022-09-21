Кривцов покинул расположение сборной России

— Кривцов прибыл в расположение сборной с недомоганием. После проведения дополнительного обследования по согласованию с врачами «Краснодара», тренерским и медицинским штабами сборной команды России принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам, — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.