«Спартак» и «Локомотив» оштрафованы на ₽170 тысяч

«Оштрафовать «Спартак» на 60 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков.



Оштрафовать «Локомотив» на 50 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков. Оштрафовать тренера «Локомотива» Циннбауэра на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Оштрафовать «Локомотив» на 20 тысяч рублей из-за позднего выхода на второй тайм. Оштрафовать «Локомотив» на 20 тысяч рублей за необеспечение участия игрока во флеш-интервью после матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.