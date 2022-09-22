Новичка "Зенита" пообещали жестко наказать, если он сыграет за питерцев

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1 час назад

Томаса Эртеля отстранят от чемпионата мира и Олимпиады, если он сыграет за «Зенит»

Чемпионат.comиещё 3

Французский новобранец «Зенита» Томас Эртель может быть отстранён от участия в играх за сборную на чемпионате мира и Олимпиаде, сообщает федерация баскетбола Франции. Это произойдёт, если разыгрывающий примет участие в матче за санкт-петербургскую команду.

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Фото: ФК "ЗенитФК "Зенит

Эртель подписал контракт с «Зенитом» вчера, 21 сентября.

Напомним, незадолго до чемпионата Европы 2022 года Французская федерация баскетбола обязала всех игроков сборной подписать соглашение, которое запрещает им переходить в клубы из России и Беларуси. В противном случае игрок будет исключён из состава национальной команды. Эртель также был в числе баскетболистов, подписавших бумагу.

В сезоне-2021/2022 Томас Эртель провёл 27 матчей в Евролиге, в 14 из которых выходил в стартовом составе.

Футбол,Томас Эртель,Зенит,
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