Новичка "Зенита" пообещали жестко наказать, если он сыграет за питерцев

Французский новобранец «Зенита» Томас Эртель может быть отстранён от участия в играх за сборную на чемпионате мира и Олимпиаде, сообщает федерация баскетбола Франции. Это произойдёт, если разыгрывающий примет участие в матче за санкт-петербургскую команду.
Эртель подписал контракт с «Зенитом» вчера, 21 сентября.
Напомним, незадолго до чемпионата Европы 2022 года Французская федерация баскетбола обязала всех игроков сборной подписать соглашение, которое запрещает им переходить в клубы из России и Беларуси. В противном случае игрок будет исключён из состава национальной команды. Эртель также был в числе баскетболистов, подписавших бумагу.
В сезоне-2021/2022 Томас Эртель провёл 27 матчей в Евролиге, в 14 из которых выходил в стартовом составе.