Новичка "Зенита" пообещали жестко наказать, если он сыграет за питерцев

Французский новобранец «Зенита» Томас Эртель может быть отстранён от участия в играх за сборную на чемпионате мира и Олимпиаде, сообщает федерация баскетбола Франции. Это произойдёт, если разыгрывающий примет участие в матче за санкт-петербургскую команду.

Фото: ФК "Зенит ФК "Зенит

Эртель подписал контракт с «Зенитом» вчера, 21 сентября.

Напомним, незадолго до чемпионата Европы 2022 года Французская федерация баскетбола обязала всех игроков сборной подписать соглашение, которое запрещает им переходить в клубы из России и Беларуси. В противном случае игрок будет исключён из состава национальной команды. Эртель также был в числе баскетболистов, подписавших бумагу.