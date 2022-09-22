Черчесов оценил шансы Кокорина перезапустить карьеру

«Возможно все, потому что у Кокорина отличная генетика. Кто-то уже в 26 стареет, а кто-то и в 40 играет. Скорость он не потерял, склонности к лишнему весу нет, мышцы — рабочие, а играть он всегда умел.



И хорошо, что попал к Алексею Шпилевскому. Этого тренера знаю, общался с ним, когда он еще в «Кайрате» был. Главное, чтобы Саша почувствовал там реальный вкус игры, которого ему не хватало в последние годы. Ему не 40 лет. Какие он сам будет ставить цели, как акценты расставлять — так и получится. Желаю ему удачи», — рассказал Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».