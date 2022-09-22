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2 часа назад

Черчесов оценил шансы Кокорина перезапустить карьеру

Газета.Ruиещё 1

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил уверенность в том, что российский нападающий Александр Кокорин сможет перезапустить свою карьеру в кипрском «Арисе».

Черчесов оценил шансы Кокорина перезапустить карьеру
Фото: arisfc.comarisfc.com

«Возможно все, потому что у Кокорина отличная генетика. Кто-то уже в 26 стареет, а кто-то и в 40 играет. Скорость он не потерял, склонности к лишнему весу нет, мышцы — рабочие, а играть он всегда умел.

И хорошо, что попал к Алексею Шпилевскому. Этого тренера знаю, общался с ним, когда он еще в «Кайрате» был. Главное, чтобы Саша почувствовал там реальный вкус игры, которого ему не хватало в последние годы. Ему не 40 лет. Какие он сам будет ставить цели, как акценты расставлять — так и получится. Желаю ему удачи», — рассказал Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».

В 2021 году Кокорин стал игроком «Фиорентины», перейдя во флорентийский клуб из московского «Спартака». Нападающий также известен в России по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

Этим летом он на правах аренды перешел в кипрский «Арис». В своем дебютном матче за новую команду Кокорин сделал результативную передачу, а 15 сентября россиянин открыл счет свои голам за новую команду.

31-летний форвард отличился на 90+5-й минуте встречи четвертого тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы». Кокорин не забивал в официальных матчах с ноября 2020 года, когда отличился за московский «Спартак».

Ранее словацкий экс-форвард пермского «Амкара» и московского «Динамо» Мартин Якубко оценил перспективы российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

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