Тренер сборной Киргизии: Россия давно не играла, это особенность матча

«У нас ничего не поменялось. Мы не первый год так работаем, так что никакой проблемы нет. Мы смотрим по видео. Здесь есть мой ассистент. От того, что я нахожусь в Краснодаре никаких проблем нет. Это первая игра со сборной России. Наш соперник давно не играл. Это особенность поединка. Есть формат матча, по заменам без ограничений», — передаёт слова Крестинина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.