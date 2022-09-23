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1 час назад

Тренер сборной Киргизии: Россия давно не играла, это особенность матча

Чемпионат.comиещё 11

Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин прокомментировал предстоящую товарищескую игру с командой России, а также то, что находится в Киргизии не на постоянной основе.

Тренер сборной Киргизии: Россия давно не играла, это особенность матча
Фото: Федерация футбола Кыргызской РеспубликиФедерация футбола Кыргызской Республики

«У нас ничего не поменялось. Мы не первый год так работаем, так что никакой проблемы нет. Мы смотрим по видео. Здесь есть мой ассистент. От того, что я нахожусь в Краснодаре никаких проблем нет. Это первая игра со сборной России. Наш соперник давно не играл. Это особенность поединка. Есть формат матча, по заменам без ограничений», — передаёт слова Крестинина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, что завтра, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова состоится товарищеский матч между сборными России и Киргизии. Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.

Футбол,Александр Крестинин,Дмитрий Зимин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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