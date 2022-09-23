Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

КДК дисквалифицировал игрока "Амкала" за оскорбление арбитра

Газета.Ruиещё 1

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, рассмотрев рапорт арбитра Артура Федорова, обслуживавшего в поле в качестве главного судьи матч 1/64 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России "Амкал" (Москва) – "Звезда" (Санкт-Петербург) (2:2, по пенальти - 2-4) по пенальти), вынес решение о двухматчевой дисквалификации в этом турнире защитника хозяев Сергея Кирякова.

КДК дисквалифицировал игрока "Амкала" за оскорбление арбитра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рапорте Федоров указал, что после второго гола "Амкала" уже находившийся в этот момент на скамейке запасных защитник выбежал на бровку и, отмечая взятие ворот, оскорбил первого помощника главного судьи.

В то же время "Амкал" остался недоволен работой самого Федорова, который, по мнению московской команды, ошибочно засчитал первый гол в ее ворота (результативный штрафной удар был исполнен не с места нарушения правил), а также допускал другие ошибки в пользу соперника "Амкала".

Капитан "Амкала" Андрей Алешин, известный под псевдонимом Сибскана, в своем Telegram-канале написал, что арбитр по ходу матча никак не реагировал на оскорбления со стороны футболистов "Звезды", наказывая за неспортивное поведение только игроков "Амкала".

Ранее стало известно, что сразу три игрока любительского клуба "СтавАгроСоюз" попали под мобилизацию перед матчем 1/32 финала Кубка России.

Футбол,Артур Федоров,Андрей Алешин,Сергей Киряков,Фонбет,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители