КДК дисквалифицировал игрока "Амкала" за оскорбление арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, рассмотрев рапорт арбитра Артура Федорова, обслуживавшего в поле в качестве главного судьи матч 1/64 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России "Амкал" (Москва) – "Звезда" (Санкт-Петербург) (2:2, по пенальти - 2-4) по пенальти), вынес решение о двухматчевой дисквалификации в этом турнире защитника хозяев Сергея Кирякова.

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В рапорте Федоров указал, что после второго гола "Амкала" уже находившийся в этот момент на скамейке запасных защитник выбежал на бровку и, отмечая взятие ворот, оскорбил первого помощника главного судьи.

В то же время "Амкал" остался недоволен работой самого Федорова, который, по мнению московской команды, ошибочно засчитал первый гол в ее ворота (результативный штрафной удар был исполнен не с места нарушения правил), а также допускал другие ошибки в пользу соперника "Амкала".

Капитан "Амкала" Андрей Алешин, известный под псевдонимом Сибскана, в своем Telegram-канале написал, что арбитр по ходу матча никак не реагировал на оскорбления со стороны футболистов "Звезды", наказывая за неспортивное поведение только игроков "Амкала".