КДК дисквалифицировал игрока "Амкала" за оскорбление арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, рассмотрев рапорт арбитра Артура Федорова, обслуживавшего в поле в качестве главного судьи матч 1/64 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России "Амкал" (Москва) – "Звезда" (Санкт-Петербург) (2:2, по пенальти - 2-4) по пенальти), вынес решение о двухматчевой дисквалификации в этом турнире защитника хозяев Сергея Кирякова.
В рапорте Федоров указал, что после второго гола "Амкала" уже находившийся в этот момент на скамейке запасных защитник выбежал на бровку и, отмечая взятие ворот, оскорбил первого помощника главного судьи.
В то же время "Амкал" остался недоволен работой самого Федорова, который, по мнению московской команды, ошибочно засчитал первый гол в ее ворота (результативный штрафной удар был исполнен не с места нарушения правил), а также допускал другие ошибки в пользу соперника "Амкала".
Капитан "Амкала" Андрей Алешин, известный под псевдонимом Сибскана, в своем Telegram-канале написал, что арбитр по ходу матча никак не реагировал на оскорбления со стороны футболистов "Звезды", наказывая за неспортивное поведение только игроков "Амкала".
Ранее стало известно, что сразу три игрока любительского клуба "СтавАгроСоюз" попали под мобилизацию перед матчем 1/32 финала Кубка России.