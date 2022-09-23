Сборная Франции одержала первую победу в Лиге наций

Ранее французы в Лиге наций уступили Дании (1:2) и Хорватии (0:1), а также сыграли вничью с Хорватией (1:1) и Австрией (1:1). Завершать Лигу наций команда Дидье Дешама будет матчем с Данией в гостях. Французы уже точно не поднимутся выше 3-го места в турнирной таблице своей группы. Они набрали пять очков. У Австрии сейчас четыре очка, команда Дании набрала девять очков, а Хорватии — 10.