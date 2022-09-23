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1 час назад

Сборная Франции одержала первую победу в Лиге наций

Чемпионат.comиещё 6

Сборная Франции прервала неудачную серию в Лиге наций. В матче 5-го тура французы на своём поле обыграли австрийцев со счётом 2:0. Это — первая победа французской сборной на турнире.

Сборная Франции одержала первую победу в Лиге наций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 56-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Килиан Мбаппе. Через девять минут форвард Оливье Жиру сумел увеличить преимущество своей команды.

Ранее французы в Лиге наций уступили Дании (1:2) и Хорватии (0:1), а также сыграли вничью с Хорватией (1:1) и Австрией (1:1). Завершать Лигу наций команда Дидье Дешама будет матчем с Данией в гостях. Французы уже точно не поднимутся выше 3-го места в турнирной таблице своей группы. Они набрали пять очков. У Австрии сейчас четыре очка, команда Дании набрала девять очков, а Хорватии — 10.

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